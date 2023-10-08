"Це момент типу Перл-Харбор для Ізраїлю": чому атака ХАМАС виявилася несподіваною

Спецслужби Ізраїлю мають інформаторів у Сирії, Лівані та інших сусідніх країнах. За даними місцевих ЗМІ, ізраїльські високопоставлені працівники могли прорахуватися.

Спецслужби Ізраїлю могли дійти неправильних висновків. Про це пише місцеве видання із посиланням на анонімного співрозмовника.

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Що сказали анонімні джерела

За даними місцевих ЗМІ, високопоставлені представники Ізраїлю вважали, що ХАМАС не захоче створювати ескалацію. Такого висновку вони дійшли минулого тижня.

Представники служб безпеки дійшли висновку, що ХАМАС бажає уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем. Чиновники заявили, що ХАМАС не бажає ставити під загрозу минулі досягнення, які покращили життя мешканців Гази,

– зазначається у матеріалі.

Також видання пише, що Ізраїль може провести наземну операцію на території Сектору Гази.

BBC теж поспілкувалося з ізраїльськими офіційними особами з приводу того, що розвідка могла не передбачити атаку ХАМАС. Ті зізналися журналістам, що гадки не мають, як це могло статися. Також вони повідомили про початок великого розслідування.

Британське видання зауважує, що добре профінансована розвідка Ізраїлю вважається найбільшою на Близькому Сході. Раніше ізраїльські спецслужби знали всі маршрути пересування своїх ворогів, що дозволяло їм точно вбивати лідерів бойовиків. Іноді ліквідація проводилася за допомогою вибухаючих смартфонів та ударів БпЛА. До того ж вздовж кордону з Сектором Гази був встановлений паркан, камери та датчики руху, а на прикордонній території перебували регулярні патрулі. Однак бойовики якимось чином прорвали кордон за допомогою бульдозерів.

Що сказав ізраїльський військовий

CNN поспілкувалися з Джонатаном Конрікусом. Як пояснив колишній міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю, ХАМАС вдалося атакували єврейську державу зненацька, бо оборонна інфраструктура не змогла забезпечити необхідний захист цивільного населення. З ладу вийшов не один компонент, а вся оборонна архітектура.

Це момент типу Перл-Харбор для Ізраїлю, де була реальність до сьогоднішнього дня, а потім буде реальність після сьогоднішнього дня,

– сказав він.

Що сказали ізраїльські журналісти про атаку ХАМАС

Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський у коментарі 24 Каналу назвав події 7 жовтня безпрецедентною атакою. Терористи завдали дуже масових ударів, а потім захопили чимало населених пунктів На його думку, влада недооцінила можливості бойовиків.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає атаку ХАМАС одним з найбільших провалів ізраїльської розвідувальної спільноти за останні десятиліття. Адже бойовики досягли повної стратегічної та тактичної неочікуваності. Він поставив під сумнів ефективність концепції рутинної оборони. Місцеві спецслужби вважали, що вони зможуть виявити заздалегідь підготовку ворогів до великої операції.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер заявив, що датчики руху та інші системи безпеки чомусь не спрацювали 7 жовтня, що дозволило ХАМАС прорвати оборону. Він зауважив, що після цієї атаки минулий статус-кво повернути буде неможливо. На його думку, Ізраїль може провести зачистку Сектора Гази від бойовиків.

Конрікус порівняв атаку ХАМАС з раптовим нападом ВМС Японії на американську військову базу Перл-Харбор. Тоді, 7 грудня 1941 року, США втратили багато кораблів та 2 400 військових і цивільних.