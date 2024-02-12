Ракетний удар по Грозі на Харківщині: підозрюваному інкримінують державну зраду

У жовтні 2023 року росіяни вдарили по селу Гроза на Харківщині. Там саме проходили поминки за військовим, тож в одному місці зібралося багато людей.

Оскільки удар "Іскандером" по Грозі був дуже точним, почали підозрювати, що ракету навів хтось із місцевих. І це справді було так: СБУ викрила братів Мамонів, які під час окупації села працювали на росіян.

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Якого з братів Мамонів підозрюють у державній зраді

Мова про молодшого брата Дмитра Мамона. Раніше йому інкримінували наведення "Іскандера" по Грозі, а тепер оголосили ще одну підозру – у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Дмитру Мамону повідомили про підозру заочно. Старшому братові, Володимиру Мамону, повідомили про підозру в держзраді раніше, обвинувальний акт за фактом державної зради вже перебуває на розгляді в полтавському суді.

Мамони працювали на окупантів

Прокурори нагадали, що брати Мамони зголосилися співпрацювати з росіянами під час окупації Харківщини. 23-річний Дмитро Мамон до війни був правоохоронцем, улітку 2022 року під час окупації Куп'янська добровільно перейшов на бік ворога. За роботу на росіян щомісяця отримував 45 тисяч рублів.

Конкретно Дмитро Мамон був виконувачем обов'язків інспектора дорожньо-патрульної служби ГІБДР і підпорядковувався Управлінню внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Він ніс службу на російських блокпостах, під час якої безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних громадян. Потім росіяни зробили його інспектором дорожньо-патрульної служби.

Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік на територію Росії. Обох братів звільнено з Національної поліції України,

– наголосили в прокуратурі.

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