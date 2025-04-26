У Кам'янському через дронову атаку росіян загинув чоловік, серед 4 постраждалих – дитина
- Унаслідок російської атаки на Дніпропетровщину загинув чоловік, постраждали 11-річна дівчинка та 3 жінки.
- Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів, пожежу в багатоповерхівці загасили.
Уночі суботи, 26 квітня, Росія атакувала БпЛА Дніпропетровщину. У 9-поверхівці міста Кам'янське виникла пожежа, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів.
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Що відомо про постраждалих
Рятувальники загасили в багатоповерхівці пожежу 2 квартир, що виникла внаслідок ворожої атаки.
Відомо про 1 загиблого чоловіка. Ще 4 людини постраждали: 11-річна дівчинка і 3 жінки, одна з яких – у важкому стані.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, уночі противник також ударив по Кропивницькому. Понівечено офісні та складські приміщення в одному з районів обласного центру. За попередніми даними ДСНС, обійшлося без постраждалих. Окрім того, на Кіровоградщині пошкоджено вежу мобільного зв'язку.