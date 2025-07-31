29 липня 2025 року росіяни обстріляли Кам'янське, внаслідок чого загинула вагітна Діана Кошик. Нині відбулося прощання з дівчиною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також "Дитина була її мрією": чоловік загиблої вагітної у Кам'янському про момент ворожого удару

Що відомо про похорон Діани Кошик?

В селищі Аули на Дніпропетровщині попрощалися з 23-річною Діаною Кошик, яка загинула внаслідок удару по пологовому у Кам'янському. Дівчина була на сьомому місяці вагітності.

Попрощатися з Діаною прийшли близько 200 людей: рідні, друзі родини та жителі селища.

Дуже хороша сім'я, дуже щаслива сім'я, довгоочікувана дитинка... Молоді, красиві, сильні. Працьовита сім'я, дуже їх всі любили. Це велика втрата не тільки для родини, а й для всього селища,

– розповіла жителька Аулів Галина.

Люди прийшли на прощання з Діаною Кошик / фото Суспільне Дніпро