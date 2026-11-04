Ціль – енергетика: Росія вночі атакувала Кіровоградщину дронами

У ніч проти 4 листопада російські війська атакували безпілотниками Кіровоградську область. Ворог намагався поцілити в енергетичні об'єкти.

Про наслідки нічного обстрілу повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Що відомо про наслідки атаки

У Новоукраїнському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний житловий будинок. До того ж в Олександрійському районі збитків зазнало аграрне підприємство, де понівечено шість одиниць техніки.

Через атаку БпЛА виникали пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Олександрійському районах, які ДСНС оперативно ліквідувала. На місцях подій екстрені служби працювали над усуненням наслідків обстрілу.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Ліквідація пожеж на Кіровоградщині / ДСНС

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Нагадаємо, російські війська атакували підприємство у Дніпрі. Унаслідок удару поранення отримали двоє людей. На території об'єкта виникала пожежа.

Загалом уночі Росія запустила по Україні 310 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 272 ворожі БпЛА, зокрема 64 реактивні.