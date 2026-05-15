Ракетний удар по 9-поверхівці в Києві забрав життя двох працівників "Нової пошти"

14 травня Росія масовано атакувала Київ. Ворожа ракета влучила у дев'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі, вбивши понад два десятки людей.

Серед загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці – двоє працівників "Нової пошти". Про це повідомили у компанії.

Хто загинув внаслідок удару по 9-поверхівці?

У "Новій пошті" назвали імена жертв окупантів. Це:

Дмитро Павелко – оператор відділення №257;

– оператор відділення №257; Дмитро Лепський – оператор відділення №52, який загинув разом із дружиною Світланою.

Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всім, хто знав Дмитра та Дмитра. Також щиро співчуваємо всім родинам, які втратили своїх близьких у цій страшній трагедії. Разом із Києвом сьогодні сумує вся країна. Компанія перебуває на зв'язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що уночі 14 травня Київ зазнав масованої комбінованої атаки. На столицю летіли дрони, балістичні та крилаті ракети. У дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі влучила ракета Х-101. Її росіяни нещодавно виготовили.

Станом на ранок 15 травня пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого удару завершені. Під завалами багатоповерхівки загинули 24 людини, з яких 3 дітей – це дівчата 12, 15 та 17 років.