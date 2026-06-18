Кадри, що змінили все: палаюча Лавра змусила Трампа переглянути ставлення до України, – Politico

Кадри зруйнованої та охопленої вогнем Києво-Печерської лаври, показані Дональду Трампу під час саміту G7, справили на нього сильне враження. Саме це могло вплинути на його жорсткішу позицію щодо Росії.

Про це пише Politico.

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Як фотографії Києво-Печерської лаври після удару Росії справили враження на Трампа?

За даними Politico, кадри наслідків російського удару по Києво-Печерській лаврі справили значний емоційний вплив на президента США Дональда Трампа під час саміту G7 у Франції.

Йдеться про знімки пошкодженого Успенського собору, які Володимир Зеленський продемонстрував американському президенту 16 червня. За словами трьох співрозмовників видання серед чиновників країн "Великої сімки", саме цей момент став одним із ключових під час перемовин.

Як зазначає Politico, побачене могло стати додатковим чинником, що схилив Трампа до більш рішучої підтримки України у спільній підсумковій декларації саміту, ухваленій наступного дня. Один із представників G7, який брав участь у перемовинах, заявив, що американський президент "був щиро зворушений" побаченим.

Водночас у публікації наголошується, що демонстрацію матеріалів організував Володимир Зеленський, а загальну стратегію взаємодії з Трампом під час саміту, за даними джерел, координував президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Росія здійснила масований удар по Києву дронами та ракетами. Один із безпілотників влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, що спричинило пожежу та значні руйнування. Також були пошкоджені інші історичні споруди на території заповідника, зокрема Вежа Іоанна Кушника.

Варто зазначити, удари були не випадковими, а, за словами психологині Лариси Волошиної, ретельно спланованими й такими, що охоплювали кілька об'єктів у межах одного району. Вона зазначає, що атака складалася з кількох етапів і включала удари дронами та ракетами поблизу культурної спадщини. На її думку, це свідчить про свідомий вибір цілей і розрахунок на інформаційний ефект від руйнувань.