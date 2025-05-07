2 стіни можуть не врятувати: ворог збільшив бойову частину своїх дронів

Російські окупанти вдарили по Києву в ніч на 7 травня. Вони посилюють бойову частину "Шахедів", тому у будь-якому випадку краще йти в укриття.

Про це 24 Каналу розповів речник ДСНС міста Києва Павло Петров. За його словами, окупанти запустили "Шахеди" та вдарили балістичною ракетою по Києву.

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Які наслідки удару по Києву

Як розповів Петров, рятувальників залучили у чотирьох районах Києва: у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському та Дніпровському. Станом на 10 ранку вдалося завершити усі рятувальні роботи.

У Шевченківському районі зафіксували влучання у житлову дев'ятиповерхівку, де сталася пожежа на 3 та 5 поверхах. На жаль, там виявили тіла двох загиблих.

У Святошинському районі також було влучання у житловий будинок. Вогонь поширився з 5 по 9 поверхи. Там відомо про п'ятьох постраждалих.

У Дніпровському районі виявили пошкоджене перекриття між 29 та 30 поверхами у багатоповерхівці. У Солом'янському районі уламки впали на відкриту місцевість. Там вдалося швидко ліквідувати загоряння.

Загалом упродовж ночі ДСНС Києва залучило понад 180 рятувальників та 40 одиниць різноманітної техніки.

Краще йти в укриття

За словами речника, інколи люди нехтують правилами безпеки та залишаються вдома. Все-таки значно безпечніше буде йти в укриття. Російські окупанти збільшують бойову частину "Шахедів". Вони стають все небезпечнішими.

Ми хочемо нагадати, щоб люди все-таки користувалися укриттями. От сьогодні було 28 дронів. Ворог не лише нарощує кількість, але й збільшує бойову частину. Ми зараз приїжджаємо на виклики і бачимо там влучання у технічний поверх п'ятиповерхівки. То квартира на 5 поверсі просто вигоріла вщент. І не можу сказати, що тут допомогло б правило двох стін. Все ж таки треба берегти себе та йти в укриття,

– наголосив Петров.

Додамо, російські окупанти вдарили по Києву 28 "Шахедами" та 1 балістичною ракетою. Внаслідок атаки відомо про 2 загиблих та 6 постраждалих.