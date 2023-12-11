Наслідки удару балістикою по Києву: влада розповіла про руйнування і постраждалих

Росіяни продовжують випускати по Україні ракети, наражаючи на небезпеку цивільних громадян. Зокрема, під ударом була столиця. Влада Києва розповіла про постраждалих і руйнування.

Власне, у ніч проти 11 грудня ворог випустив по серцю нашої держави балістичні ракети. Сили ППО збили повітряні цілі, однак їхні уламки впали у Дарницькому районі.

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Атака на Київ: що відомо про наслідки

Рівно місяць тому, 11 листопада 2023 року, загарбники уже били балістикою по Києву. За словами мера Віталія Кличка, станом на 05:08 було відомо про 2 постраждалих внаслідок останньої атаки.

Травми мають двоє жителів: чоловік 1992 року народження – осколкове поранення нижніх кінцівок; жінка 1990 року народження – гостра реакція на стрес. В обох випадках допомога надавалась на місці,

– уточнювали в міській військовій адміністрації.

Через годину у КМВА констатували, що кількість постраждалих зросла до 4. У ще двох жінок (1963 та 1992 років) – гостра реакція на стрес. Медики надали потерпілим допомогу на місці.

Окрім того, міський голова зазначав: уламок ракети пошкодив недобудовану будівлю – сталося загорання, яке оперативно приборкали відповідні служби. Ще один уламок упав на газон – обійшлось без пожежі.

Робота протиповітряної оборони

У Повітряних силах вранці 11 грудня повідомили, що було знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.

Водночас там констатували, що випустили цілі російські окупанти близько 04:00. Власне, повітряна тривога була оголошено з 04:15 по 05:01 у столиці.

Удар балістикою по столиці 11 листопада

Не підтвердилась інформація про падіння уламків в Голосіївському районі та про постраждалих у Шевченківському районі.

Росія запустила балістичну ракету типу "Іскандер" в бік Києва вранці 11 листопада. Сили протиповітряної оборони збили її на підльоті до міста.

Разом з тим влада повідомляла, що в області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Було пошкоджено 18 приватних будинків, але, на щастя, загиблих і постраждалих не було.