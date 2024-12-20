Понівечені вікна та вибиті двері: у МЗС показали, як виглядають пошкоджені ударом посольства

Росія завдала цинічного удару по центру Києва. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі дипломатичних представництв кількох країн.

Зранку 20 грудня Росія атакувала Київ та пошкодила посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. У МЗС поділились відео, як вони виглядають, пише 24 Канал.

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Посольства пошкоджено

Внаслідок російського удару у деяких посольств повилітали вікна, а також пошкоджень зазнали стелі. Руйнування незначні, але будівлі постраждали від російського удару.

У посольствах пошкоджені стелі: дивіться відео МЗС

Росія ставить під загрозу безпеку. У посольствах пошкоджено також двері.

Російський удар пошкодив посольства: дивіться відео МЗС

Крім цього, у посольстві Португалії відреагували на цинічний російський удар. Там рішуче засудили російську агресію проти України.

Фасад будівлі також зазнав пошкоджень: дивіться відео МЗС

Також викликали тимчасового повіреного у справах Росії до МЗС країни.

У посольствах повилітали вікна: дивіться відео МЗС

Міністр закордонних справ Португалії вже виступив із заявою, він назвав неприйнятними атаки на Київ.