Цинічний удар по центру Києва: постраждали будівлі посольств низки держав

Росія атакувала центральну частину Києва. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали диппредставництва цілої низки країн.

У столиці пошкоджено дипломатичні представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

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Що відомо про пошкодження

У деяких приміщеннях диппредставництв пошкоджені вікна та двері, подекуди пошкодило стелю. Також можна помітити ушкодження на фото. Пошкодження ніби не значні, проте все ж будівлі постраждали від цинічного обстрілу Росії зранку 20 грудня.

Диппредставництва постраждали: дивіться фото Радіо Свобода та РБК-Україна

Як відреагували у Португалії

Однією із тих країн, яку новини про обстріл України 20 грудня облетіли двічі стала Португалія. спочатку мовилось про сам факт обстрілу Києва, але згодом стало відомо про пошкодження дипломатичного представництва цієї держави.

Уряд Португалії засудив російську агресії. Крім цього, тимчасового повіреного у справах Росії вже викликали до МЗС.

Міністр закордонних справ Португалії вже виступив із заявою, він назвав неприйнятними атаки на Київ.

Зранку 20 грудня російські військові вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок цього постраждали цивільні об'єкти. У Росії також розповіли про своє бачення наслідків ранкової атаки.

Російські військові зазначили, що нібито уразили у Києві управління Служби безпеки України. А ця атака є відповіддю на "нещодавню атаку західними ракетами по Ростовській області Росії".

У військовому відомстві окупантів також заявили про влучання ракетами по Київському конструкторському бюро "ЛУЧ" та позиціям ЗРК Patriot.

Насправді ж під ударом росіян знову опинилась цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали люди, одна людина загинула. відомо, що ворог запустив 5 балістичних ракет по українській столиці. Ймовірно, застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" та балістичні ракети типу "Іскандер"/KN-23.

Водночас вночі проти 20 грудня Росія атакувала Київ ударними дронами-камікадзе. На щастя, всі дрони знищили сили та засоби української протиповітряної оборони. Вони летіли з різних напрямків, проте їх вдалося перехопити. Водночас без наслідків не обійшлось. В результаті падіння уламків ворожих дронів сталися незначні пошкодження складського приміщення в Деснянському районі.