Свято під російськими обстрілами: у Києві особлива "різдвяна" атмосфера

Росія не звертає уваги на святкові дати та не припиняє терор українських міст атаками з повітря. Зокрема, вона атакувала Київ напередодні Різдва.

У Києві своя "різдвяна атмосфера". Про це пише 24 Канал із посиланням на відео, яким поділився керівник ЦПД.

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Свято під обстрілами

Росія зранку 20 грудня атакувала українську столицю балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу постраждали люди, одна людина загинула.

Росія вдарила по Києву за лічені дні до Різдва. Увесь світ готується до свята у передчутті дива, проте це неможливо, коли твій сусід – Росія. Різдвяна атмосфера в українській столиці специфічна – поряд ялинка та заграва від пожежі.

Святкова атмосфера у Києві: дивіться відео

Крім цього, у столиці пошкоджено дипломатичні представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії.

У деяких приміщеннях диппредставництв пошкоджені вікна та двері, подекуди пошкодило стелю. Також можна помітити ушкодження на фото. Пошкодження ніби не значні, проте все ж будівлі постраждали від цинічного обстрілу Росії зранку 20 грудня.