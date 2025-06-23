Уламки полетіли в обличчя: історія 15-річної Валерії, яку поранили російські ракети

15-річна Валерія Ніколенко закінчила 9 клас. Коли росіяни вдарили в ніч проти 23 червня по Києву, вона з родиною перебувала в будинку, де згодом обвалився під'їзд. Мама Валерії розповіла, як усе було.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Історія киянки Валерії, яку поранили російські ракети

Родина мешкає у Шевченківському районі столиці.

Був відбій тривоги, ми лягли спати. А потім – "приліт". Донька аж підскочила. Може, вона тому й постраждала, бо вона підскочила у ліжку. Вона піднялась, а я лежала. У цей момент прилетіла друга ракета. Уламки їй полетіли в обличчя. У неї на нозі глибокий поріз, на обличчі також накладали шви: на носі, лобові, біля скронь. Виймали багато осколків,

– розповіла Оксана Ніколенко.

У момент атаки вона була в квартирі з братом і донькою, та постраждала тільки дитина. Оскільки по стінах пішли тріщини, вирвало двері та вікна, спершу не вдавалося відчинити квартиру. Допоміг дядько дівчинки.

Валерія нічого не бачила.

"Я її практично виводила з квартири. Вона тримала мене за плечі. В мене жодної травми. Хоча я босоніж ходила по склу, шукала, щоб щось вдягнути. Намагалась зібрати хоча б щось", – поділилася мати.

У швидкій дівчині надали першу допомогу, зараз дитина в лікарні. Медики промили очі та закрапали ліки, тож зір покращився.

"Вона перенесла багато перев'язок, було важко і боляче. Вона навіть кричала і плакала, хоч її й знеболювали. Зараз донька провалилась у сон", – додала Оксана Ніколенко.

На жаль, під час атаки по Києву загинула 11-річна дівчинка. Її тіло і тіло матері дістали з-під завалів.