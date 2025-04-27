Продовжимо бити, – Лавров прокоментував смертельний удар по Києву

У ніч проти 24 квітня Росія завдала по Києву комбінований удар. Зокрема, 12 людей загинули внаслідок влучання ворожої ракети по багатоповерхівці у Святошинському районі.

В інтерв'ю програмі CBS Face the Nation очільник російського МЗС Сергій Лавров цинічно виправдав цей черговий злочин окупантів. Чиновник Кремля наполягає, що об'єкт у Києві, у який влучила ракета, "не був абсолютно цивільним", передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що каже Лавров

Ба більше, російський міністр закордонних справ запевнив, що Росія продовжить завдавати ударів по об'єктах, які нібито "використовують українські військові, іноземні найманці та військові інструктори, відправлені з Європи".

Одначе Лавров не пояснив, чому жертвами удару по житловому будинку в Києві стали винятково цивільні українці.

Серед них – брат та сестра – діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ та Національного інституту раку Ярослава Козлова. Загиблому Микиті був 21 рік, а Софії – 19. Того страшного дня російська ракета забрала життя 17-річного Данила Худі та його батьків, а також 84-річної Олени Лунівни.