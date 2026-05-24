"Ми підтримуємо народ України": Угорщина відреагувала на масований російський удар по Києву

В Угорщині засудили масований удар по Києву вночі 24 травня та заявили, що мирні жителі не повинні прокидатися від ракет, дронів та вибухів.

Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Як на атаку відреагувала Угорщина?

Аніта Орбан заявила, що жорстока нічна атака Росії на Київ стала ще одним жахливим нагадуванням про людську ціну цієї війни.

Вона підкреслила, що мирні жителі не повинні прокидатися від ракет, дронів, вибухів і страху за власне життя.

Зруйновані будинки, зламані долі родин, загиблі та поранені невинні люди – це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо цей напад і підтримуємо постраждалих та народ України,

– написала глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву постраждали 77 людей, серед них – двоє дітей. У лікарнях наразі перебуває 31 поранений, троє із них – у тяжкому стані.

На жаль, двоє людей загинули внаслідок обстрілу.

Варто зазначити, що ще 22 травня кремлівський диктатор Володимир Путін "анонсував", що наказав міноборони Росії надати пропозиції удару по Україні. Путін стверджував, що хоче здійснити обстріл нібито у відповідь на удар по студентському гуртожитку філії Луганського педагогічного університету в окупованому Старобільську.

Які наслідки обстрілу Києва?

Наслідки нічної російської атаки зафіксували у всіх 10 районах Києва. Рятувальники працюють на понад 40 об'єктах, де спалахнули пожежі та сталися руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків.

Зокрема, внаслідок удару був знищений вщент ТЦ "Квадрат", який розташований біля станції метро "Лук'янівська". На жаль, також вигорів Лук'янівський ринок, розташований неподалік із торговельним центром. Окрім того, вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибиті вікна.

Пошкоджень зазнали й об'єкти системи МВС, зокрема будівлі районного відділу поліції та обласного управління ДСНС. Попри пожежу, оператори продовжували приймати звернення громадян в укритті.

Також вибуховою хвилею пошкодило будівлю уряду України. Як розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, там вибило вікна. Попри пошкодження, обійшлося без постраждалих серед працівників та людей, які перебували поблизу урядового кварталу.