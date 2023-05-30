Київ – незламний: з'явилися неймовірні кадри роботи рятувальників після нічної атаки
Джерело:ДСНС України
Київ 30 травня знову намагалися обстріляти дронами-камікадзе. Це вже 18 масована атака російських окупантів за травень на столицю.
На місце руйнувань одразу прибули рятувальники. Загалом було залучено 152 особи ДСНС України.
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Неймовірна робота рятувальників
Рятувальники продовжують тримати свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків атаки Києва було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як рятувальники відважно евакуювали людей з пошкоджених будинків.
Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї!
– зазначив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
Герої-рятувальники / фото ДСНС України
Нічна атака Києва 30 травня: що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.
- Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
- У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. На щастя, 6 осіб врятовано.
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ліквідовано пожежу господарчої споруди на площі 30 квадратних метрів.
- У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула.
- Окрім цього, у Печерському районі від падіння уламків відбулося загоряння 3 автомобілів.
- До речі, на Черкащині фіксували масований проліт БпЛА. Однак сили ППО працювали. А на Миколаївщині вночі знищили два ударних БпЛА "Shahed-131/136". До того ж на Дніпропетровщині оборонці з повітряного командування "Схід" збили над областю безпілотник. Найімовірніше, приземлили "Шахед-136".