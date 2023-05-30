Київ – незламний: з'явилися неймовірні кадри роботи рятувальників після нічної атаки

Київ 30 травня знову намагалися обстріляти дронами-камікадзе. Це вже 18 масована атака російських окупантів за травень на столицю.

На місце руйнувань одразу прибули рятувальники. Загалом було залучено 152 особи ДСНС України.

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Неймовірна робота рятувальників

Рятувальники продовжують тримати свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків атаки Києва було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як рятувальники відважно евакуювали людей з пошкоджених будинків.

Для вас важливе кожне врятоване життя! Швидко, оперативно та самовіддано! Дякую, герої без зброї!

– зазначив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Герої-рятувальники / фото ДСНС України

Нічна атака Києва 30 травня: що відомо