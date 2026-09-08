Віткофф і Кушнер тільки-но поїхали: у МЗС зробили різку заяву щодо обстрілу Києва

Росія масовано вдарила по житлових районах Києва одразу після завершення візиту спецпредставників президента США. Це промовисто свідчить про те, що Путін і далі робить ставку на війну, а не дипломатію.

Таку думки глава МЗС України Андрій Сибіга висловив у соцмережі Х.

Як у МЗС відреагували на масований обстріл Києва?

Міністр підкреслив, що балістичні ракети Путіна "говорять голосніше за його слова щодо дипломатії". Російський диктатор свідомо тероризує українців.

Очільник МЗС згадав нагальну потребу України у системах ППО та закликав партнерів передати засоби перехоплення без жодних зволікань.

Кожна ракета-перехоплювач, надана Україні зараз, – це врятоване життя. Ракети, що перебувають на складах, зокрема ті, термін придатності яких наближається, повинні працювати просто зараз для захисту українського неба,

– сказав Сибіга.

На думку дипломата, міжнародна спільнота має жорстко реагувати на гібридні загрози та ліквідувати культурно-пропагандистські осередки агресора за кордоном.

Міністр вважає, що інші країни у Європі мають наслідувати приклад Німеччини та позакривати у себе "російські доми".

Сибіга підсумував, що нарощування оборонної допомоги та посилення санкційного тиску на Москву є єдиним шляхом до відновлення миру.

Нагадаємо, що 5 – 6 вересня до Москви і Києва приїздили спецпосланці Трампа для врегулювання війни. На цей час Україна та Росія домовилися не обстрілювати столиці одна одної.

Втім, одразу по від'їзду з Києва американських переговорників окупанти завдали масованого удару по Києву. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, склади, підприємство. Росіяни забрали життя двох людей.