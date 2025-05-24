Комбінований удар по Києву: кількість постраждалих невпинно зростає

Київ зазнав комбінованої атаки балістикою та "Шахедами" після опівночі 25 травня. Внаслідок удару відомо про поранених і їхня кількість постійно зростає.

За словами Віталій Кличка, станом на 0:36 відомо про щонайменше 8 постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера столиці.

До теми Київ під комбінованою атакою балістики та БпЛА: медики прямують на місце падіння уламків

Постраждалі внаслідок удару по Києву

Кличко додає, що двоє з восьми поранених госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.

Раніше київський міський голова розповідав, що двох госпіталізували в Дніпровському районі. Ще чотирьом медики надали допомогу у Святошинському.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Соломʼянському районі було четверо постраждалих. У всіх – гостра реакція на стрес, тому госпіталізації не було.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Росія почала атакувати Київ "Шахедами" ще пізно ввечері 23 травня. А після опівночі наступної доби ще вдарила балістикою. У результаті зафіксували падіння уламків як ракет, так і дронів у різних районах.

У Солом’янському уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку. Попередньо, там загорілася квартира. Також у Дніпровському районі зафіксовано пожежі на першому й останньому поверхах житлового будинку. Зафіксовані пожежі в будинку і в Оболонському районі.

Станом на 3 ночі атака ударними БпЛа по столиці триває, періодично лунають вибухи.