Багато загиблих, зокрема офіцери: ЗСУ вдарили по окупантах під час їхнього шикування, – ЗМІ

Україна, ймовірно, завдала удару по скупченню російських десантників. Офіційного підтвердження інформації наразі немає. Втім, пропагандисти вже почали нити.

Російські пабліки скаржаться, що 30 листопада було завдано ракетного удару по командному пункту 83 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Росії (в/ч 71289, Уссурійськ) на території Курської області, передає 24 Канал.

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Потужний розгром ворожих десатників

Пропагандисти розповіли, що удар було завдано із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Внаслідок атаки, попередньо, загинули 12 військовослужбовців, серед них – четверо офіцерів, ще поранення зазнали 25 окупантів.

Особливістю цього удару є той факт, що його було завдано під час урочистого шикування з нагоди річниці утворення бригади.

До слова, як зазначили у Міноборони України, у листопаді Росія зазнала найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення. За цей цей місяць загинули або дістали поранення 46 тисяч військових.