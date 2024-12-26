ЗСУ назвали втрати ворога внаслідок удару по пункту управління у Льгові

У середу, 25 грудня, Сили оборони уразили російський командний пункт у Льгові Курської області. Внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 російських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СтратКом ЗСУ. Зазначається, що йдеться про командний пункт 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) збройних сил Росії.

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Які наслідки ураження командного пункту у Льгові

Згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару будівля, де розміщувалась 810 ОБрМП, частково знищена.

У СтратКомі ЗСУ повідомили, що, ймовірно, під час атаки загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців, більшість з яких – офіцери штабу.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів триватиме і надалі,

– наголосили в ЗСУ.

25 грудня про загибель заступника командира бригади Салима Паштова також повідомляла його сестра. Вона підтвердила й інші втрати.

До слова, раніше в ГУР також розповіли про нові втрати військ КНДР в Курській області. Зазначається, що зранку 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців.