Допомагали людям пройти в укриття: у Комишувасі загинули четверо поліцейських

У селищі Комишуваха на Запоріжжі 2 листопада внаслідок російського авіаційного удару загинули четверо поліцейських. Правоохоронці допомагали місцевим жителям дістатися укриття, коли окупанти завдали повторного удару.

Про трагічну загибель колег повідомили у Нацполіції. Ворожий повторний удар заблокував під завалами підземної школи всіх, хто намагався сховатися, зокрема працівників ЦНАПу та місцевих жителів. Разом із чотирма правоохоронцями смертельних травм зазнали також двоє рятувальників.

Що відомо про загиблих правоохоронців

Михайло Буженко служив старшим дільничним офіцером поліції сектору превенції відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції та присвятив службі 21 рік.

Микола Баланда був старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №2, маючи 23 роки службового стажу.

Михайло Романов і Дмитро Бєсєдін працювали поліцейськими офіцерами громади цього ж підрозділу. Обидва правоохоронці понад 10 років забезпечували безпеку та правопорядок у різних населених пунктах регіону.

Загиблі поліцейські / Нацполіція

Троє із загиблих поліцейських були змушені залишити власні домівки через окупацію частини Запорізької області. Попри це, вони продовжили нести службу та залишалися поряд із цивільними жителями прифронтових громад.

Нагадаємо, що загалом під час масованого скидання дев'яти авіабомб по освітньому закладу в Комишувасі загинула 31 людина, а ще п'ятеро жителів дістали поранення.