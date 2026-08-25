Ворожий удар по Конотопу: знищено агропідприємство й об'єкти залізниці, у місті знову зник газ

У вівторок, 25 серпня, російські загарбники завдали чергового обстрілу Конотопу на Сумщині, спричинивши значні руйнування цивільних об'єктів.

Як повідомляє міський голова Артем Семеніхін, внаслідок атаки поранень зазнала 14-річна дівчинка. Інформації про загиблих наразі немає.

Руйнування інфраструктури та наслідки обстрілу

У місті пошкоджено десятки будівель і споруд, а один із житлових будинків знищено повністю. Ворожі прильоти зруйнували місцеве агропідприємство, а також залізничну колію та кілька об'єктів Укрзалізниці.

Окрім цього, через пошкодження міських мереж Конотоп частково залишився без газопостачання.

Москва казиться, це вже добре видно, бо не змогла нас перемогти на полі бою. Тепер взялася, в притаманній їй манері, тероризувати мирних людей,

– написав Семеніхін.

Зазначимо, що російські війська системно атакують цивільні об'єкти регіону. Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, напередодні ворожі реактивні БпЛА знищили автопарк підприємства та залишили більшу частину міста без газу.

Також ми писали про масований удар дронами по Сумській області, внаслідок якого постраждали житлові будинки.

Які ще наслідки обстрілів України 25 серпня?

Уночі ворог атакував дронами Київ. Через це пошкоджено багатоповерхівку в Голосіївському районі столиці. Там постраждала жінка. Росіяни атакували й торгово-розважальний центр на Дніпропетровщині, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

Під ударом був і пропускний пункт на українсько-молдовському кордоні. Він призупинив роботу. А на Миколаївщині дрон поцілив у приміський поїзд. На щастя, обійшлося без постраждалих.