Росія знищила залізничний вокзал у Костянтинівці: є поранена, моторошні кадри з місця удару

25 лютого 2024, 10:42
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Джерело:

Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Окупанти знищили залізничний вокзал, також пошкодили храм, приватні й багатоквартирні будинки, інші будівлі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Окупанти декілька разів обстріляли місто. Внаслідок ворожого удару поранень зазнала  одна жінка. Про деталі російської атаки розповіли в МВА, Донецькій обласній прокуратурі та ОВА.

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Ймовірно, окупанти вдарили по вокзалу КАБ-250

Українські правоохоронці почали розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

За даними слідства, вночі 25 лютого 2024 року російські війська завдали удару по залізничному вокзалу міста Костянтинівка, ймовірно, з використанням КАБ-250,
– повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Уточнили, що від вибуху зазнала поранення жінка 75 років. На момент атаки вона перебувала у власній оселі, яка опинилася в зоні ураження озброєння окупантів.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла,
— розповів "Суспільному" виконувач обов'язків начальника МВА.

Сергій Горбунов зазначив, що ввечері 24 лютого було кілька обстрілів з РСЗВ, цієї вночі – ракетні удари. Знову постражлдала цивільна інфраструктура, пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівки. Зокрема, вибиті вікна, шибки.

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці / Фото "Суспільного", Донецької обласної прокуратури

Очільник Донецької ОВА розповів про наслідки обстрілу Краматорського району. Вадим Філашкін зазначив, що в Костянтинівці поранено людину, пошкоджені 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. Окрім того, 21 крамниця і 19 торгових павільйонів, храм, об'єкт інфраструктури. 

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В Укрзалізниці відреагували на обстріл вокзалу

В Укрзалізниці заявили, що залізничний вокзал у Костянтинівці повністю зруйнований. Втім, він уже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів.

"До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність", – зазначили в Укрзалізниці.

Додали, що на початку повномасштабного вторгнення вокзал Костянтинівки став важливою точкою евакуації населення Донеччини.

Росіяни тероризували не лише Костянтинівку

  • Голова Донецької ОВА розповів, що в Мар'їнській громаді окупанти обстріляли Красногорівку, Костянтинівку, Катеринівку й Максимільянівку. Серед ночі загарбники обстріляли Селидове — пошкоджено кав'ярню.
  • У Часовоярській громаді агресор пошкодив 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки й промислову будівлю.
  • У Сіверській – будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському.
  • У Званівській громаді загарбники обстріляли Переїзне і Верхньокам'янське.
  • Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 81 людину, зокрема, 11 дітей.

Автор: Юлія Муріна