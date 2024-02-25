Росія знищила залізничний вокзал у Костянтинівці: є поранена, моторошні кадри з місця удару

Російські загарбники вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Окупанти знищили залізничний вокзал, також пошкодили храм, приватні й багатоквартирні будинки, інші будівлі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Окупанти декілька разів обстріляли місто. Внаслідок ворожого удару поранень зазнала одна жінка. Про деталі російської атаки розповіли в МВА, Донецькій обласній прокуратурі та ОВА.

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Ймовірно, окупанти вдарили по вокзалу КАБ-250

Українські правоохоронці почали розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

За даними слідства, вночі 25 лютого 2024 року російські війська завдали удару по залізничному вокзалу міста Костянтинівка, ймовірно, з використанням КАБ-250,

– повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Уточнили, що від вибуху зазнала поранення жінка 75 років. На момент атаки вона перебувала у власній оселі, яка опинилася в зоні ураження озброєння окупантів.

Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилась. Вона травмувалась від вибухової хвилі, внаслідок вибитого віконного скла,

— розповів "Суспільному" виконувач обов'язків начальника МВА.

Сергій Горбунов зазначив, що ввечері 24 лютого було кілька обстрілів з РСЗВ, цієї вночі – ракетні удари. Знову постражлдала цивільна інфраструктура, пошкоджені декілька приватних будинків та багатоповерхівки. Зокрема, вибиті вікна, шибки.

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці / Фото "Суспільного", Донецької обласної прокуратури

Очільник Донецької ОВА розповів про наслідки обстрілу Краматорського району. Вадим Філашкін зазначив, що в Костянтинівці поранено людину, пошкоджені 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. Окрім того, 21 крамниця і 19 торгових павільйонів, храм, об'єкт інфраструктури.

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В Укрзалізниці відреагували на обстріл вокзалу

В Укрзалізниці заявили, що залізничний вокзал у Костянтинівці повністю зруйнований. Втім, він уже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів.

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"До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність", – зазначили в Укрзалізниці.

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Додали, що на початку повномасштабного вторгнення вокзал Костянтинівки став важливою точкою евакуації населення Донеччини.

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