Обстріл російськими терористами Краматорська: кількість загиблих і травмованих зростає

Окупанти завдали чергового ракетного удару 1 лютого по багатоповерхівці Краматорська, що в Донецькій області. Внаслідок цього теракту є чимало загиблих та поранених серед цивільного населення.

Загарбники вдарили по чотириповерхівці Краматорська приблизно о 21:30 у перший день лютого. Усе, що відомо про постраждалих внаслідок цього теракту, читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Скільки людей загинули

Станом на 00:00 2 лютого відомо про 3 загиблих та 20 поранених внаслідок ракетного удару, повідомляє "Суспільне Донбас". Водночас видання "Радіо Свобода" написало, що рятувальникам вдалось врятувати 3 людей, однак під завалами можуть перебувати ще 10.

У Національній поліції у коментарі ЗМІ констатували, що терористи завдали удару ракетою "Іскандер-К". На місці трагедії продовжують працювати працюють всі відповідні служби та їм допомагають розбирати завали місцеві жителі.

Нічна атака на багатоповерхівку в Краматорську / Світлини з соцмереж

Рятувальники витягують людей з-під завалів будинку Краматорська: дивіться відео

Наслідки прильоту по багатоповерхівці: дивіться відео

Що ще потрібно знати по теракт у Краматорську: інші важливі деталі

Російська пропаганда не дрімає. Щойно стало відомо про теракт – російські псевдожурналісти заявили про успішну атаку на Краматорськ. Однак згодом, коли стало зрозуміло, що під приціл був будинок мирних людей, пропагандисти почали писати про те, що, мовляв, "у всьому винна українська ППО".

Окрім того, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що через цей удар повністю знищено під'їзд будинку, а з-під завалів чути крики. І відбуваються подібні трагедії кожного разу, коли "хтось на Заході демонстративно боїться начебто якоїсь ескалації". Власне, "русскій мір" саме у такі моменти демонструє свій звірячий оскал на повну потужність.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заакцентував на тому, що почерк російських терористів – незмінний. Очевидно, омбудсмен мав на увазі те, що обстріл будинку в Краматорську можна зіставити та порівняти з атакою на багатоповерхівку в Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський одразу після того, як стало відомо про теракт, відреагував на нього. Він констатував, що цей інцидент – це частина щоденної реальності життя українців. Глава держави наголосив, що ми боремось проти держави, яка уособлює всесвітнє зло.

Нагадаємо, що теракт у Дніпрі трапився 14 січня. Внаслідок нього загинуло 46 людей та близько 80 – отримали поранення. Зауважимо, що загарбники атакували житловий будинок крилатою ракетою Х-22, яку українська протиповітряна оборона не може збивати.



Що робити у разі завалу будинку / Картинка 24 Каналу