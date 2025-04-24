Росіяни ударили по Краматорську, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу

Росія продовжує атакувати Донецьку область. Цього разу агресор ударив по промисловій зоні міста Краматорськ, пошкодивши будівлю залізничного вокзалу.

Про це у четвер, 24 квітня, повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та в Укрзалізниці, передає 24 Канал. За попередньою інформацією, окупанти використали ФАБ-500 з УПМК.

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Що відомо про атаку

Через російський обстріл пошкоджено вікна та фасад будівлі залізничного вокзалу, а також приміщення пошти, банку, 4 багатоквартирні будинки, гаражі, магазини та громадський транспорт.

Наразі відповідальні служби зʼясовують усі наслідки руйнувань. Попередньо обійшлося без постраждалих, а рух поїздів здійснюється за графіком.

Комунальники працюють над ліквідацією пошкоджень інфраструктури, контакт-центр міста приймає заяви на обстеження пошкодженого житла, щоб люди змогли податись на допомогу через "єВідновлення",

– зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, увечері 8 квітня російська армія атакувала Краматорськ дронами, під прицілом опинився багатоквартирний будинок. Постраждало 3 особи, серед них – дитина.