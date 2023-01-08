Іноземні ЗМІ спростували вигадки Росії про сотні загиблих військових у Краматорську

Збройні Сили обстріляли окупантів в Макіївці, внаслідок чого загинуло декілька сотень загарбників. Через деякий час росіяни почали заявляти, що "помстилися" Києву, вдарили по Краматорську й ліквідували чимало наших вояків. Цю інформацію спростували представники західних медіа.

Російській пропаганді уже не вірять навіть громадяни Росії. Зокрема, у мережі люди пишуть, що інформація про ліквідацію 600 українських військовослужбовців у Краматорську є неправдою. Окрім того, у цьому впевнені журналісти таких видань як Reuters, Yle та La Repubblica.

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Чергові докази того, що росіяни брешуть

Стало відомо, що репортери Reuters відвідали два гуртожитки українського коледжу на Донеччині. У ньому, як зазначали окупанти, "проживали" вояки ЗСУ під час атаки. Однак обидві будівлі гуртожитків не мають ознак пошкодження ракетами – тобто вони не зазнали серйозних пошкоджень, попри заяви Кремля. Водночас журналісти також не зафіксували фактів того, що там проживали військові ЗСУ.

Але жоден гуртожиток у місті Краматорську на Сході, ймовірно, не постраждав прямо. Не було очевидних ознак того, що там жили солдати. Також немає жодних слідів тіл чи крові,

– написали у виданні.

Слід сказати, що гуртожиток № 28, який нібито "обстріляли окупанти" був повністю неушкодженим, а воронка від вибуху утворилася приблизно за 50 метрів від нього.



Неушкоджений гуртожиток внаслідок російської атаки / Світлина зі твітера Антті Куронена



Воронка від вибуху неподалік від гуртожитку в Краматорську / Світлина зі твітера Антті Куронена

Згодом Фінський журналіст Yle Антті Куронен також не підтвердив російську "атаку" та Краматорськ.

Я перебуваю там, і мені трохи дивно, що будівля навіть не опечатана. Вранці місцеві жителі також не бачили тут жодної карети швидкої допомоги. Я чув вибухи вчора ввечері, коли ця ціль також була уражена. Велику воронку видно перед коледжем, але прямого попадання не було,

– написав він у твітері.

Окрім того, італійський журналіст La Repubblica Даніеле Ренері спростував брехню росіян. Він констатував, що російські ракети не влучили ні в гуртожиток №28, ні в гуртожиток №47.

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Нагадаємо, у Збройних Силах наголосили, що вірити росіянам не варто за будь-яких обставин. Власне, там прокоментували чутки про "помсту за Макіївку" та назвали інформацію про влучання ворожих повітряних цілей у гуртожитки навчальних закладів Краматорська фейковою.



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