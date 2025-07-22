У Краматорську росіяни вбили дитину, вдаривши по житловому будинку

У Краматорську Донецької області росіяни поцілили у житловий будинок та вбили дитину. Інші люди теж отримали поранення через атаку.

Також відомо, що через удар на місці спалахнуло загоряння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

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Які наслідки удару по Краматорську?

За даними місцевої влади, вночі у вівторок, 22 липня, росіяни вдарили керованою авіабомбою по Краматорську. Сталося влучання у багатоквартирний житловий будинок, на місці відразу виникла пожежа.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження,

– ідеться у повідомленні міської ради.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, ще п'ятеро осіб постраждали. Наголошують, що наразі їм надають усю необхідну кваліфіковану допомогу. Інших деталей стосовно обстрілу не вказують.

До слова, днями у Вінниці через опіки та поранення у лікарні помер Віталій Балибюк, один з постраждалих внаслідок масованого удару росіян, здійснений у середу, 16 липня. Чоловіку було 47 років.