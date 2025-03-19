Ворог бив 5 разів повторно: жахливі подробиці атаки на Краснопільську лікарню

Уночі 19 березня ворожі безпілотники атакували Сумську область. Зокрема, постраждав медичний заклад у Краснопільській громаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС. Під час рятувальної операції росіяни повторно завдали 5 ударів.

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Що відомо про ворожу атаку

Після влучання 2 російських БпЛА по медичному закладу на місце події прибули співробітники ДСНС і розпочали ліквідацію пожежі. Одночасно тривала евакуація пацієнтів та працівників лікарні до сховища.

Після повторних ударів противника відбулося часткове руйнування укриття. Заблокованими опинилися 22 пацієнти, з яких 7 були маломобільними. Рятувальники негайно вивільнили вхід до сховища й розібрали зруйновані конструкції.

У ДСНС показали момент повторного удару: дивіться відео

На щастя, обійшлося без постраждалих, загалом евакуйовано 60 осіб. Пошкоджено пожежний автомобіль.

Наслідки атаки на Краснопільську громаду: дивіться фото ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі російські військові поцілили в іншу лікарню області. У медичному закладі Сум вогнеборці гасили пожежу – пошкоджена покрівля й комунікації будівлі.