Якраз після розмови Трампа з Путіним, – Зеленський про комбіновану атаку на Кременчук

У ніч проти 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку. Вона била по місту дронами, крилатими ракетами і балістиками. Президент Зеленський назвав цей обстріл черговим "російським плювком в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну".

У зверненні глава держави підкреслив, що удар по Кременчуку був підло продуманий ворогом. Противник навмисне цілився саме у цивільну інфраструктуру. Люди не постраждали, втім є пошкодження енергетичних об'єктів, передає 24 Канал.

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Обстріл Кременчука

Володимир Зеленський зауважив, що Росія масовано атакувала Полтавщину саме після того, як Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Диктатор 14 червня подзвонив американському лідеру, аби привітати його з днем народження.

Політик уточнив, що цей обстріл стався й після того, як американці просили Київ не бити по російських енергетичних об'єктах. Не менш цинічною є ця атака на тлі спроб Путіна зобразити із себе посередника для Близького Сходу.

Президент України наголосив, що "війна давно вже могла б закінчитись, якби світ реагував на Росію принципово й не купувався б на російські маніпуляції та брехню".