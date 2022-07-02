Допомогу сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" в Кременчуці збільшать удвічі

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення збільшити матеріальну допомогу сім'ям, які постраждали внаслідок ракетного удару по торговельному центрі "Амстор". Сума виплат становитиме 100 тисяч гривень.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Крім того, міська рада допоможе із похованням загиблих.

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Яку допомогу виділять сім'ям загиблих внаслідок удару по ТЦ у Кременчуці

Міський голова Кременчука зазначив, що допомога буде збільшена у 2 рази.

Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 тисяч до 100 тисяч гривень кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії,

– написав він.

Крім того, за словами Малецького, міська рада виділить кошти на оплату поховань усіх загиблих.

Робимо усе можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих. Кременчук об’єднався, допомагає та сумує за загиблими,

– підсумував мер.

Фахівці завершили пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що 2 липня фахівці завершили пошуково-рятувальні роботи. Наразі встановлюють остаточну кількість жертв.

Експертиза встановила тіла 20 загиблих, ще одна особа померла у лікарні. Також відомо про людину, яка залишається зниклою безвісти. Тож сумарна кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ "Амстор" становить 22 людини, розповів Малецький.

Що відомо про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

Удень 27 червня збройні сили Росії завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку, коли там перебувало близько тисячі людей.

Президент Володимир Зеленський першим опублікував відео наслідків ворожої атаки. Президент наголосив, що ТРЦ не становив жодної небезпеки чи стратегічної цінності для російської армії.

Унаслідок російського удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 115 рятувальників та 20 одиниць техніки. Також для ліквідації наслідків до Кременчука оперативно направили пожежників та швидкі з прилеглих районів.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у ТРЦ влучили ракетами Х-22. Їх запустили з території Курської області.

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