У Кременчуку зросла кількість постраждалих унаслідок російського терору

Росія атакувала Кременчук дронами зранку 6 липня. Унаслідок обстрілу пошкоджено 16 будівель, відомо про двох постраждалих людей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Наслідки ворожого удару по Кременчуку

Російські загарбники завдали удару по Кременчуку близько 9 ранку. Володимир Когут розповів про постраждалих унаслідок атаки.

Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному допомога була надана на місці, від госпіталізації він відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров'я, де йому надали допомогу,

– пояснив він.

Когут підкреслив, що пошкоджень зазнали 16 будівель. Зокрема, це багатоповерхівки, заклад освіти, комерційна нерухомість та приватні будівлі. Наразі біля місця події розгорнутий штаб допомоги.

З місця влучання показувала відео поліція Полтавської області. Загалом до ліквідації наслідків залучалися 22 одиниці техніки та 87 рятувальників, на місці працювали психологи, піротехніки ДСНС та інші служби.