Після удару по Кременчуку у київських ТРЦ заборонили дитячі та розважальні майданчики

У Києві в торгових центрах заборонили роботу дитячих майданчиків та розважальних комплексів. Таке рішення схвалили задля безпеки, після удару росіян по ТЦ "Амстор" в Кременчуку.

Рішення вже схвалила військова адміністрація. Про це повідомила голова пресслужби київського ДСНС Світлана Водолага в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До речі Київські ТРЦ змінили правила роботи: як вони працюватимуть під час тривоги

Рятувальники радять не користуватися такими об'єктами. Водолага наголошує, що краще піти туди, де поблизу є укриття.

Нові правила роботи в київських ТРЦ

Столичні торгові центри змінили правила роботи після удару по Кременчуку. Тепер деякі ТРЦ будуть зачинятися, а відвідувачів й персонал закликатимуть евакуюватися.

Крім того, у Києві перевірять всі торгові центри щодо дотримання евакуації під час повітряної тривоги.

Удар по "Амстор" в Кременчуку: що відомо

Росіяни запустили ракети по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня. Наразі відомо про 18 загиблих, 8 останків тіл, які мають ідентифікувати за допомогою ДНК-тесту, 26 людей госпіталізували. На жаль, ці цифри ще не є остаточними, адже наслідки аварії продовжують ліквідовувати.

Виявилося, що під час повітряної тривоги торгово-розважальний центр працював. У Полтавській області була оголошена повітряна тривога, однак ТРЦ не зачинився. Більшість людей вижили саме тому, що вчасно спустились в укриття.

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Під час повітряної тривоги усі люди в ТРЦ повинні спуститись в укриття. Адміністрація має цьому максимально посприяти. Зокрема, підказати де найближче безпечне місце. Винятків під час небезпеки бути не може.