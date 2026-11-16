"Арка втомилася": у мережі з'явилися фото Кримського мосту після атаки

У мережі опублікували фото Кримського мосту після атаки 16 листопада. На знімку помітно, що арка автомобільного мосту змінила нахил. Російська влада фактично підтвердила пошкодження мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", який оприлюднив відповідне фото.

Якими є пошкодження Кримського мосту після атаки?

За даними каналу, удар по арці мосту стався близько 05:40. Місцеві жителі також повідомляли, що вночі в Керчі чули проліт безпілотників, вибухи та стрілянину.

Автомобільна арка конструкції змінила нахил / Фото "Кримський вітер"

У мережі з'явилася інформація про влучання в одну з арок судноплавної частини мосту. Російські пропагандистські канали стверджують, що бойова частина безпілотника впала на праву арку з боку Криму. За їхніми даними, конструкція могла нахилитися приблизно на 15 градусів.

Арка Керченського мосту втомилася після удару. Арка автомобільного мосту помітно змінила нахил,

– йдеться у дописі "Кримського вітру".

Також повідомлялося про великі затори: за попередніми оцінками, по обидва боки мосту в чергах залишилося близько 2000 автомобілів.

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін визнав, що міст потребує відновлення. За його словами, терміни ремонтних робіт визначать найближчим часом.

Рух Кримським мостом перекрили приблизно о 02:22.

Згодом призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку та повідомив, що проїзд буде обмежений орієнтовно до середини дня.

Зверніть увагу! Сили оборони України наразі не коментували атаку.

Зазначимо, що Україна тричі офіційно підтверджувала проведення операцій проти Кримського мосту після початку повномасштабного вторгнення. У 2022 та 2023 роках удари пошкодили автомобільну й залізничну частини переправи. У червні 2025 року СБУ провела підводну операцію, під час якої заклала вибухівку під опори мосту.