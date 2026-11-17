Вибухи на Кримському мосту 17 листопада призвели до зупинки переправи та суттєво ускладнили логістику окупантів. Атака стала болючим ударом по Кремлю та створила серйозні проблеми для ворожого судноплавства у протоці.

Офіцер Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу наголосив, що операція завдала інфраструктурного та політичного ляпасу Москві. За його словами, хоча загарбники намагаються перенаправити колони через сухопутну трасу Ростов-на-Дону – Джанкой, логістичні спроможності ворога все одно опинилися під загрозою.

Відповідь виключно по військовій логістиці

Військовий зауважив, що виведення з ладу залізничного та автомобільного сполучення через переправу одразу позначилося на ворожому судноплавстві в Керченській протоці. При цьому Україна діє виважено й прицільно, завдаючи ударів лише по законних військових цілях.

Це наша відповідь на те, що робить з нами Росія. Ми не терпіли, які будуть сидіти і чекати пощади. Ми відповідаємо тією ж монетою, але робимо це гуманно та адекватно – б'ємо виключно по військовій логістиці та складах, а не по цивільних об'єктах,

– наголосив Андрій Ткачук.

Андрій Ткачук про наслідки вибухів на Кримському мосту: відео

Паніка пропаганди та презентація на "Рамштайні"

Успішне ураження об'єкта спричинило помітне замішання в російському інформаційному полі. Спікер звернув увагу, що російські пропагандисти змусили Z-блогерів терміново підчищати публікації про реальні масштаби руйнувань та вигадувати міфи про нібито "війну з усім Заходом".

Водночас напрацювання цієї операції матимуть продовження на міжнародній арені. Деталі результативного застосування вітчизняних технологій та безпілотників українська делегація на чолі з міністром оборони Хмарою представить партнерам на черговому засіданні у форматі "Рамштайн". Київ розраховує, що цей успіх спонукає союзників розширити постачання систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї.

До речі, комбінована атака 17 листопада вже паралізувала судноплавство через падіння пошкодженої мостової арки у фарватер.