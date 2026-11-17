Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Кримського мосту. Унаслідок атаки частина конструкцій автомобільної частини мосту обвалилася у воду.

Як повідомили в Службі безпеки України, на оприлюдненому відео зафіксовано точні удари безпілотних апаратів безпосередньо в зоні кріплення металевих арок.

Що заявили у СБУ?

За даними СБУ, операцію провели спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа". Для ураження автомобільної частини мосту вони застосували ракети-дрони "Паляниця".

Ексклюзивне відео ураження Кримського мосту від СБУ дивіться тут:

На оприлюдненому відео зафіксовано момент ураження споруди, вибухи поблизу металевих арок та руйнування конструкцій, які згодом упали у воду.

Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об'єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні. СБУ вже вчетверте перекреслила міф про недосяжність та невразливість мосту,

– зазначили у відомстві.

У спецслужбі додали, що вихваляння російської протиповітряної оборони та спорудження нових захисних бар'єрів не здатні вберегти ключові об'єкти загарбників від ретельно спланованих українських ударів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, спецоперація з ураження переправи тривала близько місяця та налічувала сім етапів, під час яких послідовно ліквідовували ворожі системи протиповітряної оборони.