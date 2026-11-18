Сили оборони України 17 листопада обвалили автомобільну арку Кримського мосту внаслідок багатомісячної підготовки. Конструкція вагою до 6 тисяч тонн упала у воду та заблокувала протоку.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабськийрозповів, що враження автомобільної частини споруди стало підсумком багатомісячної детальної та добре замаскованої підготовки.

Для російського диктатора Владіміра Путіна цей об'єкт є ключовим символом імперської присутності на півострові, тому Москва стягнула туди максимальну кількість протиповітряної оборони.

Перевантаження ворожої ППО та альтернативний зв'язок

За словами фахівця, масштаби знищеної автомобільної арки вимагали надзвичайної кількості вибухівки та філігранної точності, оскільки її вага сягала від 5 до 6 тисяч тонн. Операцію реалізували у кілька етапів із залученням великої кількості ударних засобів, а для дезорієнтації ворога Сили оборони паралельно завдали ударів у напрямку Московського регіону.

Ми в даному випадку не використовували ненадійний Starlink, який є загрозою національній безпеці України у питаннях управління військами. Була задіяна унікальна система зв'язку,

– наголосив експерт.

Обвал конструкції перекрив фарватер у Керченській протоці. Це позбавило російські сили змоги повноцінно використовувати Азовське море для комерційних перевезень та вивезення викраденого зерна.

Сергій Грабський про знищення автомобільної арки Кримського мосту: відео

Загроза для залізничної гілки та логістичний глухий кут

Наступною мішенню для повного блокування постачання може стати залізнична частина мосту. Навіть зараз її пропускна здатність скоротилася щонайменше на 50% через регулярні повітряні тривоги. Перевезення пального та снарядів колією несе величезні ризики: детонація всього одного вагона з 20 тоннами боєприпасів здатна остаточно донищити переправу.

Зараз можливості перевезення по мосту боєприпасів чи пального у промислових обсягах є відчайдушною та проблематичною задачею для росіян. Ми перетворюємо угруповання ворога в Криму на валізу без ручки – чорну діру, яка пожирає ресурси,

– зазначив Сергій Грабський.

Спроби Росії переорієнтувати військову логістику на сухопутну трасу "Новоросія" змусять окупаційне командування розпорошувати засоби протиповітряної оборони. Проблеми з постачанням уже відчутні на лінії зіткнення: наприклад, на Дніпровському напрямку загарбники періодично змушені припиняти бойові дії через брак ресурсів. З огляду на ситуацію, військовий експерт закликав цивільних і окупантів залишати півострів.

Раніше аналітики зазначали, що підготовка до удару розпочалася ще навесні, коли українські захисники активно вибивали російську ППО.