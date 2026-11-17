У ніч проти 17 листопада Україна знову вдарила по Кримському мосту. Внаслідок атаки вдалось повністю знищити арку та автомобільний проліт.

Під час обстрілу використовували ракети компанії Fire Point. Відповідне відео опублікував Денис Штілерман у власних соцмережах.

Що відомо про відео?

У вівторок українські військові успішно уразили Керченський міст. Внаслідок атаки автомобільна арка та проліт впали у воду, через що проїзд машин став неможливим. Також удар унеможливив судноплавство, а залізниця функціонує частково.

Головний конструктор компанії Fire Point опублікував відео нічного запуску. На ньому можна побачити 3 ракети FP-5 "Фламінго", що летять у бік Кримського мосту.

Що відомо про ураження Кримського мосту?

Зазначимо, що спершу публікацію зробив ексрадник глави МВС Антон Геращенко, який заявив про атаку на міст із використанням ракет "Фламінго". До допису він додав світлину, ймовірно, ракети на підльоті до незаконно побудованої окупантами споруди. Штілерман поширив цей допис на своїй сторінці.

Президент України зазначив, що для того, щоб розчистити шлях до мосту, задіяли низку вітчизняних розробок, зокрема безпілотники Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та ракети Р-360 "Нептун". На вирішальному етапі операції "Паляниці" поцілили в автомобільну частину мосту. Залізничне сполучення одночасно атакували "Нептунами", а також "Рутою" та "Фламінго".

Операцію готували Служба безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ протягом кількох тижнів.