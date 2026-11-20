Удар Сил оборони по Кримському мосту обвалив автомобільну арку та заблокував рух Керченською протокою. Це фактично відрізало Азовське море від Чорного та завдало нищівного удару по економіці та логістиці загарбників.

В ефірі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що через перекриття фарватеру окупанти вже кілька днів безрезультатно намагаються розчистити прохід технічними суднами. За його словами, незаконна переправа останнім часом не була основною військовою артерією через безпекові обмеження, проте падіння конструкцій спровокувало несподіваний логістичний колапс.

Колапс для перевезень та удар по переправах

Блокування Керченської протоки створило масштабні проблеми не лише для забезпечення військового контингенту, а й паралізувало ключові економічні зв'язки загарбників на окупованому узбережжі. Окупанти опинилися в глухому куті, не маючи змоги повноцінно користуватися портами.

Азовське море через це, по суті, для вантажних перевезень перетворено на озеро, яке ніяким чином тепер не контактує з Чорним морем. Це шалений удар по всіх галузях економіки окупантів: вугіллю, металу, агросектору. Росіяни вже кілька днів поспіль технічними суднами шукають спосіб розчистити прохід, але швидко це зробити не вдасться,

– зазначив Андрющенко.

Паралельно українські захисники завдали точного удару по мосту через річку Міус у районі Наталівки в Ростовській області. Рух там критично ускладнений, тож загарбники змушені запускати реверс або обирати дальні об'їзди, оскільки сусідню переправу знищили раніше.

Знищення операторів підрозділу "Рубікон"

Розрив логістичних ланцюжків безпосередньо позначається на ситуації біля Великої Новосілки та на Гуляйпільському напрямку. Окупанти змушені дробити колони, маскувати машини та приставляти до них групи прикриття від дронів, що критично гальмує підвезення снарядів та живої сили.

Крім транспортних артерій, Сили оборони системно ліквідують бази російських операторів безпілотників на узбережжі. Зокрема, у Бердянську після прильоту по пункту дислокації вивезли понад 10 загиблих та десятки поранених.

Така сама історія нещодавно сталася на Кирилівській косі по базі "Пересип", де дислокувалися оператори дронів – там практично ніхто не вижив. Ми виловлюємо та випалюємо їхній підрозділ "Рубікон",

– зауважив експерт.

Отже, ліквідація кваліфікованих екіпажів БпЛА істотно підриває можливості ворога координувати штурмові дії та вести розвідку на Півдні. Втрата фахівців такого рівня позбавляє окупантів очей на передовій і значно ускладнює прикриття їхніх логістичних колон.

Комплексна робота позбавляє армію РФ переваги

Знищення переправ і точкові удари по базах окупантів є частиною єдиної стратегії українських сил. Комплексна робота з ліквідації ворожої енергетичної інфраструктури, складів із боєприпасами, паливом і мостових з'єднань послідовно знекровлює російську армію та нівелює її чисельну й вогневу перевагу.

У результаті таких дій противник дедалі частіше зазнає снарядного голоду та стикається зі зривом планів наступальних операцій. Нагадаємо, нещодавня атака на Кримський міст повністю паралізувала судноплавство у Керченській протоці через обвал арки у фарватер. Це вкотре підтвердило беззахисність критичних для Кремля об'єктів перед влучними ударами ЗСУ.