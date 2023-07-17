Міст розірвали морські дрони, – Федоров заявив, що їх виробництво зросло у 100 разів

Міністр цифрової трансформації України сказав, що 17 липня Кримський міст розірвали морські дрони. Він запевнив, що "далі буде".

Михайло Федоров зазначив, що дронів Україні потрібно ще більше. І пообіцяв, що їхня кількість зросте.

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Кримський міст пошкодили морські дрони

17 липня Кримський міст знову "підкосило." За словами Федорова, це робота українських морських дронів.

Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони,

– сказав Федоров.

Він також "потролив" росіян, що краще діяти, а не "палити" фото власних виробництв.

Щодо українських дронів – то міністр розповів, що їхнє виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком.

Дронів потрібно ще більше. І буде,

– запевнив він.

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