Міст розірвали морські дрони, – Федоров заявив, що їх виробництво зросло у 100 разів
Джерело:Михайло Федоров
Міністр цифрової трансформації України сказав, що 17 липня Кримський міст розірвали морські дрони. Він запевнив, що "далі буде".
Михайло Федоров зазначив, що дронів Україні потрібно ще більше. І пообіцяв, що їхня кількість зросте.
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Кримський міст пошкодили морські дрони
17 липня Кримський міст знову "підкосило." За словами Федорова, це робота українських морських дронів.
Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони,
– сказав Федоров.
Він також "потролив" росіян, що краще діяти, а не "палити" фото власних виробництв.
Щодо українських дронів – то міністр розповів, що їхнє виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком.
Дронів потрібно ще більше. І буде,
– запевнив він.
Що відомо про вибухи на Кримському мосту
- Вночі 17 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи – у Росії одразу повідомили про "надзвичайну подію". Виявилось, пошкоджень зазнав Кримський міст.
- У російському мінтрансі заявили, що внаслідок вибухів на мосту на прольотах з боку Криму пошкоджено дорожнє полотно. Пропагандисти стверджують, що залізничні колії не пошкоджені.
- Російська сенатор Ольга Ковітіді заявила, що нібито "всі конструкції мосту знаходяться на своїх опорах". Та насправді порівняльні фото свідчать, що це не так.
- Українська розвідка заявила, що через руйнування секції моста у росіян виникнуть проблеми з логістикою.
- Окупанти запевняють, що міст полагодять швидко. Проте вони й минулого разу спершу так говорили.