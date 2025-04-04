Місце російського удару в Кривому Розі відвідали 32 іноземні дипломати

У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістичного удару по житловому масиву Кривого Рогу, унаслідок якого загинуло 20 людей. Міністр закордонних справ України запропонував іноземним послам особисто відвідати місце воєнного злочину.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост у Х Андрія Сибіги від 9 квітня. Він подякував дипломатам, які "розділили наш біль".

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Дипломати відвідали місце трагедії

Українське МЗС організувало візит на місце ворожого удару в Кривому Розі для 32 глав і представників дипломатичних місій. Політики вшанували пам'ять 9 дітей та 11 дорослих, а також поспілкувалися з родичами вбитих.

Важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі. Ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку,

– додав Сибіга.

Зокрема, він згадав Бельгію, США, Індію, Канаду, Бразилію, Швецію, Туреччину, Іспанію, Польщу, Молдову, Данію, Швейцарію тощо.

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Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки ООН 8 квітня держави засудили російський удар по Кривому Рогу. Однак представник країни-агресорки традиційно звинуватив Україну в буцімто "непрофесійних діях ППО".