Невістка та троє онуків опинилися під завалами: жінка розповіла про удар по Кривому Рогу

Зранку 11 листопада росіяни завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. Місцева жителька розповіла, що під завалами досі шукають її невістку та троє дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Наслідки удару по Кривому Рогу

Ірина розповіла, що під завалами опинилися її невістка і троє онуків — десяти, двох з половиною років та двомісячне немовля.

Син вийшов на кухню сніданок готувати. Він залишився живий, упав на другий поверх. А от дружину його і діток шукають під завалами,

– зазначає жінка.

Ірина була на роботі, коли почула вибух. Вона одразу почала дзвонити рідні, але ніхто не відповідав. Тоді жінка приїхала на місце і побачила руйнування.

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Зауважимо, що загалом у Кривому Розі відомо про 14 постраждалих, серед яких двоє дітей. Зокрема, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. У будинку, що став ціллю росіян, зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх.