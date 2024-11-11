Невістка та троє онуків опинилися під завалами: жінка розповіла про удар по Кривому Рогу
Зранку 11 листопада росіяни завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Кривому Розі. Місцева жителька розповіла, що під завалами досі шукають її невістку та троє дітей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Серед поранених у Кривому Розі є діти: Вілкул заявив, що будуть жертви
Наслідки удару по Кривому Рогу
Ірина розповіла, що під завалами опинилися її невістка і троє онуків — десяти, двох з половиною років та двомісячне немовля.
Син вийшов на кухню сніданок готувати. Він залишився живий, упав на другий поверх. А от дружину його і діток шукають під завалами,
– зазначає жінка.
Ірина була на роботі, коли почула вибух. Вона одразу почала дзвонити рідні, але ніхто не відповідав. Тоді жінка приїхала на місце і побачила руйнування.
Місцева жителька розповіла про удар по Кривому Рогу: дивіться відео
Зауважимо, що загалом у Кривому Розі відомо про 14 постраждалих, серед яких двоє дітей. Зокрема, 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. У будинку, що став ціллю росіян, зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх.