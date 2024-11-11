У Криворізькій РВА повідомили про наслідки цинічного удару Росії по п'ятиповерхівці

Зранку 11 листопада Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок.

Вже відомо про 14 постраждалих, але під завалами ще можуть бути люди. В етері 24 Каналу начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко розповів, у якому стані постраждалі та що відбувається на місці влучання.

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Яка ситуація на місці влучання

Внаслідок російського обстрілу постраждало 14 людей, серед яких двоє дітей – 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. 3 людей у стані середньої тяжкості перебувають у лікарні, серед них – одна дитина.

Наразі на місці трагедії триває розбір завалів. Ймовірно, там можуть перебувати жінка та троє дітей.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула повідомив, що можуть бути загиблі, але інформацію нададуть вже після завершення рятувально-пошукової операції.

Лише після завершення рятувально-пошукової операції стане відомо, що з людьми. Ситуація тяжка,

– мовив Ситниченко.

Росіяни поцілили в густонаселений старий район міста, ракета влучила в п’ятиповерхівку. Один під'їзд з першого по п'ятий поверх повністю зруйнований.

Біля будинку, який зруйнували окупанти, розгорнуті штаби, які надають всю необхідну допомогу мешканцям, які постраждали. У будинках по сусідству вибиті вікна, шибки, пошкоджено покрівлі. Людям надають ОСБ-плити, плівку, щоб закрити вікна. У цих будинках уже відновлюють світло, електро-, водо- та газопостачання.

Людей, які цього потребуватимуть, будуть розселяти. Жодну людину не покинемо напризволяще,

– зауважив начальник Криворізької РВА.

До слова, мешканцям зруйнованих під'їздів необхідно написати заяву на отримання термінової матеріальної допомоги від міста по 40 тисяч гривень. Також буде проведено експертизу будинку й за рішенням експертів про неможливість відновлення будинку за міською програмою будуть виплачені гроші на придбання нових квартир.

Ворог атакував Кривий Ріг балістичною ракетою. Зараз на місці працюють фахівці, дістають уламки й після експортної оцінки скажуть, який саме тип ракети це був.

Президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний удар Росії по багатоповерхівці. Він зазначив, що Росія прагне продовжувати війну і кожна її атака спростовує заяви про дипломатію.