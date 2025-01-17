Знищені домівки, багато жертв та постраждалих: усе про удар по Кривому Рогу 17 січня

Росія завдала чергового цинічного удару по Кривому Рогу 17 січня. Унаслідок обстрілу в Кривому Розі пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та іншу міську інфраструктуру.

Усе, що відомо про удар по Кривому Рогу 17 січня – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Російські війська 17 січня завдали удару балістикою по Кривого Рогу. За інформацією моніторингових каналів, ворог атакував ракетами "Іскандер-М".

Повітряну тривогу в місті оголосили о 12:12. Вже об 12:14 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку міста, а за кілька хвилин пролунали перші вибухи.

О 12:29 Повітряні сили знову попередили про загрозу балістики, після чого в місті знову були чутні вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та інші об'єкти міської інфраструктури.

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Які наслідки атаки на Кривий Ріг

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки частково зруйновано чотириповерхову будівлю навчального закладу.

Також ракета пошкодила дві п’ятиповерхівки та господарську споруду. В одній із багатоповерхівок на четвертому поверсі виникла пожежа, яку згодом оперативно ліквідували рятувальники.

Роботи на місці удару тривають. Наслідки ворожої атаки ліквідовують 28 рятувальників, залучено 7 одиниць техніки. Також було розгорнуто намет психологічної допомоги, де психологи ДСНС дають допомогу мешканцям міста.

Крім того, рятувальники ДСНС розгорнули Пункт незламності.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото ДСНС

Скільки людей загинуло та постраждало

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок удару по Кривому рогу є загиблі та постраждалі.

За попередньою інформацією, жертвами російської атаки стали 4 осіб – три жінки та чоловік. Семеро людей отримали поранення.

Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома,

– повідомив Лисак.

Внаслідок атаки по Кривому Рогу є жертви та постраждалі / Фото ДСНС

Також в мережі опублікували щемливу історію переселенця з Херсону Ігоря, який поховав першу дружину в окупованому Херсоні, а сьогодні, 17 січня, у Кривому Розі росіяни вбили його другу дружину.

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Я з Херсона, я звик. Встиг нагнутись. А дружина не встигла. І ось що трапилось,

– поділився Ігор.

Чоловік розповів, що це стало ще однією тяжкою втратою для родини, адже у 2022 році він уже поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні.

Сьогодні сім’я вирушила на ринок за покупками, оскільки їхній старший син святкував День народження. Саме тоді вони опинилися під обстрілом.

Троє дітей важко пережили втрату матері, а тепер їм довелося знову попрощатися з близькою людиною. За словами батька, у дітей почалася істерика, коли вони побачили, що їхня нова мама загинула.

Якою була реакція Зеленського на удар по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія завдала удару по Кривому Рогу, застосувавши балістичні ракети.

Зеленський повідомив, що серед цивільного населення є загиблі. Глава держави висловив співчуття рідним та близьким жертв цього терору.

Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя,

– наголосив президент.

Росія вдарила по Кривому Рогу балістикою / Фото Сергія Лисака