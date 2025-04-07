Двадцять імен, двадцять обірваних життів, – Вілкул назвав усіх жертв удару по Кривому Рогу

Унаслідок ворожого балістичного удару по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 людей, серед них – 9 дітей, ще 75 осіб постраждали. Стали відомі імена всіх жертв російського терору.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника місцевої Ради оборони Олександра Вілкула. Він закликав поширювати інформацію про вбитих агресором мирних жителів.

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Кого вбила Росія

Імовірно, Росія запустила по місту касетну ракету, яку зазвичай використовують на війні проти піхоти. За словами військового експерта та ветерана Олексія Гетьмана, використання таких боєприпасів в місті – це зухвалий злочин, "цілеспрямована атака проти цивільного населення".

Я звертаюся до світу: коли російський окупант вбиває дитину в Кривому Розі – він вбиває і вашу дитину. Коли руйнує наш дім, пам’ятайте, ваш – наступний. Ми не просимо нас жаліти. Ми вимагаємо гніву світу,

– написав Вілкул.

Серед загиблих унаслідок російської атаки дітей:

Тимофій – 3 роки;

Аріна – 7 років;

Радислав – 7 років;

Герман – 9 років;

Аліна – 15 років;

Данило – 15 років;

Микита – 15 років;

Костянтин – 16 років;

Нікіта – 17 років.

До слова, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що удар 4 квітня став найбільшим за кількістю вбитих дітей з лютого 2022 року.

Унаслідок ворожої атаки також загинули дорослі:

Марія Вовасова – 79 років;

Віта Головко – 56 років;

Дар’я Оніна – 22 роки;

Сергій Самодін – 67 років;

Сергій Смотолок – 58 років;

Володимир Новіков – 58 років;

Олег Дехтеренко – 54 роки;

Вячеслав Реместо – 33 роки;

Владислав Стихіляс – 29 років;

Лариса Чернявська – 55 років;

Олександр Горяйнов – 57 років.

Окрім того, Вілкул нагадав про роботу штабів допомоги, комунальників і лікарів, які "відчайдушно борються за кожне життя, вириваючи його з пащі смерті".