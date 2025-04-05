До лікарень доставили десятки поранених: у якому стані постраждалі в Кривому Розі

Ввечері 4 квітня російські війська завдали цинічного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки загинули 18 людей, в лікарнях перебувають 24 постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Лікарі розповіли про стан постраждалих у Кривому Розі

Медики розповіли журналістам, що після удару балістикою до однієї з лікарень Кривого Рогу загалом доставили 38 людей. Постраждалі мали переважно вибухові, осколкові та уламкові поранення.

За словами лікарів, поранені надходили до медзакладу з пошкодженнями кісток, тулуба, внутрішніх органів.

Станом на цю годину в нас перебуває 24 людини в стаціонарі, серед них – 15 важких. Всього доставили 38 людей. На жаль, дві дитини загинули, ми не змогли їх врятувати. І один чоловік одразу загинув в операційній. Важка черепно-мозкова травма,

– пояснив лікар Сергій.

Чотирьох дітей, яких госпіталізували після надання допомоги згодом перевели в дитячі лікарні: їхній стан був дуже важким.

Наразі загроза для життя зберігається у двох жінок та одного чоловіка, який перебуває в комі. Для більшості інших постраждалих, на щастя, загроза вже минула.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок ворожого удару. Світла та вічна пам'ять.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей.

Голова Ради безпеки міста Олександр Вілкул розповів, що ворожий "Іскандер" вибухнув у повітрі.