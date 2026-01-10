Укр Рус
10 січня, 00:41
Росія масовано атакує Кривий Ріг: у місті серія вибухів і повідомляють про проблеми зі світлом

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Росія здійснила масовану атаку на Кривий Ріг у ніч на суботу, 10 січня.
  • Це призвело до серії вибухів і перебоїв з електропостачанням у місті.

Під російським масованим ударом у ніч на 10 січня опинилася Дніпропетровська область. У Кривому Розі повідомляють про вибухи, є інформація про пожежі.

У деяких домівках зникло світло. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула, місцеві та моніторингові канали.

Яка ситуація у Кривому Розі?

Повітряну тривогу для Кривого Рогу оголосили ввечері 9 січня близько 23:12. Повітряні сили незадовго після цього повідомляли про групи ударних безпілотників, які перебували у межах Дніпропетровської області.

Згодом попередили про велику групу дронів, яка рухалася у напрямку самого Кривого Рогу. Незадовго після цього у мережі з'явилася інформація про вибухи. Зокрема, гучно було у північній частині міста. 

За попередньою інформацією, у щонайменше трьох мікрорайонах міста фіксують перебої з постачанням електроенергії. Також є дані про те, що подекуди внаслідок російських ударів спалахнули пожежі.

Що відомо про попередні атаки на місто?

  • Нагадаємо, увечері 8 січня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинула жінка 77 років. Поранення дістали 23 людини, серед них – 6 дітей. Загалом у лікарнях перебуває 9 осіб.

  • Також Росія 7 січня масовано обстріляла Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Олександр Вілкул повідомляв про 8 поранених, 2 з них у важкому стані. Удари зачепили відразу кілька локацій міста.