Росія масовано атакує Кривий Ріг: у місті серія вибухів і повідомляють про проблеми зі світлом

Під російським масованим ударом у ніч на 10 січня опинилася Дніпропетровська область. У Кривому Розі повідомляють про вибухи, є інформація про пожежі.

У деяких домівках зникло світло. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула, місцеві та моніторингові канали.

Дивіться також Росія вдарила десятками "Шахедів": як Кривий Ріг пережив одну з наймасованіших атак

Яка ситуація у Кривому Розі?

Повітряну тривогу для Кривого Рогу оголосили ввечері 9 січня близько 23:12. Повітряні сили незадовго після цього повідомляли про групи ударних безпілотників, які перебували у межах Дніпропетровської області.

Згодом попередили про велику групу дронів, яка рухалася у напрямку самого Кривого Рогу. Незадовго після цього у мережі з'явилася інформація про вибухи. Зокрема, гучно було у північній частині міста.

Спалахи у небі під час атаки: дивіться відео

За попередньою інформацією, у щонайменше трьох мікрорайонах міста фіксують перебої з постачанням електроенергії. Також є дані про те, що подекуди внаслідок російських ударів спалахнули пожежі.

У Кривому Розі повідомляють про пожежі: дивіться відео

Що відомо про попередні атаки на місто?