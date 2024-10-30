"Думав помре на війні, а загинув вдома на кухні": удар Росії забрав життя воїна ЗСУ

Ввечері 28 жовтня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, націливши зброю на житловий квартал. Внаслідок атаки загинуло двоє осіб, ще було 15 поранено.

Одним з загиблих у Кривому Розі був 39-річний захисник України.

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Удар по Кривому Розі

Так, росіяни завдали удару близько десятої вечора, коли люди саме були вдома. Найбільше постраждав триповерховий будинок. 39-річний господар оселі на горішньому поверсі загинув. Сусіди кажуть: він боронив Україну, допоки дозволяло здоровʼя.

Був в піхоті, роки три назад чи чотири списався. Поранений був. За ВЛК списався – нездатний. На війні, думав, погибне, а тут вдома на кухні. Хороша людина, жінка з дитиною все нормально. Він ще в кухні був, а вона в кімнаті,

– кажуть місцеві.

Рятувальники витягнули з будівлі п'ятьох людей. Журналісти також поспілкувалися з пораненою пані Катериною, яка попри настанови лікарів про постільний режим, розбирає понівечене майно.

"Зашили шию, а так все добре. Дітей не було вдома. Я і чоловік постраждали", – каже Катерина.

Поранена пані Ганна, яка щойно з перев'язок, каже, що її чоловік та старша донька-студентка досі у лікарні. Двоє молодших дітей-школярів дивом вціліли.

"Просто нас понесло! Чоловік стояв отак під балконом – і просто понесло його і він прикрив мене просто собою. В нього повністю все тіло в осколках. Ми були в цій кімнаті усі вчотирьох. Малий старший був там. Чоловік в реанімації. Нас з донькою порізало", – каже Ганна.