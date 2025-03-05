Удар по Кривому Розі: пошкоджена інфраструктура, під завалами люди

Росія увечері 5 березня здійснила удар по Кривому Розі. Відомо, що у місті пошкоджена інфраструктура, а під завалами перебувають люди.

Ворог вдарив по місту ракетою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисика та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Росія прицільно вдарила по об'єкту цивільної інфраструктури

Вибух у Кривому Розі пролунав о 22:01. Повітряні сили за декілька хвилин до цього повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Сергій Лисак розповів, що на місці атаки виникла пожежа.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", – написав також керівник ОВА.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що це було пряме влучення балістичної ракети.

Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі,

– написав Вілкул.

Станом на 22:42 відомо про трьох постраждалих. Серед них повідомляється про 43-річного чоловіка та 49-річну жінку, які перебувають у важкому стані. Третя жінка – у стані середньої тяжкості.

На жаль, є й загиблий. Ним виявився 53-річний чоловік.

Влада попереджає про можливі повторні виходи ракет, а також просить дотримуватися інформаційної гігієни.

"Бережіть себе й залишайтеся у безпечному місці до кінця тривоги. Небезпека все ще триває", – написав Сергій Лисак.

Днями росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами"

У ніч на 3 березня Росія атакувала Кривий Ріг "Шахедами".

На місці удару була пожежа.

Від атаки зафіксували пошкодження на промисловому підприємстві, у медзакладі, шести багатоповерхівках. Також постраждали автівки.

Тієї ночі травмувалася 52-річна жінка. Їй медики надали допомогу на місці, у госпіталізації не було потреби.

Тоді ж влада повідомляла про удари по Нікопольщині. Російська армія атакувала дронами-камікадзе Мирівську та Марганецьку громади.

На щастя, загиблих і поранених не було.

Загалом у ніч на 3 березня у небі над Дніпропетровщиною силами протиповітряної оборони було знищено 7 російських безпілотників.