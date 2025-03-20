Наймасованіша атака на Кропивницький: що відомо про наслідки обстрілу

Росія продовжує атакувати мирні міста. Цього разу вона масовано атакувала Кропивницький.

Вночі 20 березня Кропивницький пережив наймасованішу атаку за час війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Кіровоградську ОВА.

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Обійшлось без постраждалих

Андрій Райкович розповів, що внаслідок ворожого обстрілу розбиті мирні житлові будинки: приватний сектор, багатоповерхівки.

Як знущання – ворожі дрони вцілили по вулиці Миру,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, обійшлось без жертв, проте є поранені, серед них – дитина.

Лікарі оперативно надають першу невідкладну допомогу. Проведено кілька операцій.

На місці провів засідання оперативного штабу. Ухвалили рішення про розгортання пересувного пункту незламності. Зранку всі комунальні служби міста працюватимуть над ліквідацією наслідків.

Наслідки атаки / Фото Андрія Райковича

Що буде з рухом потягів

В Укрзалізниці розповіли, що рух поїздів через станцію Кропивницький відновлено, напруга є, всі пошкодження усунули

Всіх пасажирів на вокзалі Кропивницького з квитками на поїзд №53/253 Дніпро, Кривий Ріг – Одеса, який вже прямує об'їзним маршрутом, запросили на борт поїзда №7 Харків – Одеса. Посадку здійснюють по поточних квитках.