Горіли автівки, люди в паніці бігли в укриття: як Кропивницький пережив наймасованішу атаку БпЛА

У ніч проти 20 березня Кропивницький зазнав наймасовішої атаки дронів за весь час повномасштабної війни. Російська армія вдарила по місту двома десятками "Шахедів".

"Прильоти" були в різних частинах міста. Є багато руйнувань та постраждалих. Детальніше про наслідки ворожої атаки розповів 24 Каналу кореспондент із Кропивницького Володимир Іванченко.

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Як Кропивницький пережив російську атаку

Ворог здійснив удар по житлових багатоповерхівках у різних районах Кропивницького, використавши понад 21 безпілотник. Атака призвела до численних пошкоджень: вибиті вікна, понівечені двері, зруйновані будівлі.

У житловій п'ятиповерхівці по вулиці Миру, розташованій позаду мене, немає жодного вцілілого вікна,

– зазначив кореспондент.

Від самої ночі комунальні служби та рятувальники оперативно почали ліквідацію наслідків. Вони гасили пожежі, допомагали розбирати завали та відновлювати пошкоджене майно. Також працювали медики, які надавали допомогу постраждалим.

Внаслідок обстрілу постраждала одна родина: 50-річний чоловік отримав 90% опіків тіла, його доставили до лікарні, зараз він перебуває в реанімації; його дружина зазнала травм від вибухової хвилі, осколкові рани та контузію.

Пік російської атаки прийшовся десь на 23:00. Тоді горіли автівки, буквально кожної хвилини спалахувала червона заграва в небі. У цей час люди в паніці бігли в укриття. Деякі містяни зверталися до медичних пунктів із травмами, отриманими в результаті вибухів.

Такого обстрілу Кропивницький ще не переживав,

– зауважив Володимир Іванченко.

Місто активно відновлюється, комунальні служби та правоохоронці працюють над оцінкою збитків. Місцева влада пообіцяла надати фінансову допомогу постраждалим і підтримку в ремонті житла. Всі, хто зазнав збитків, можуть звертатися до міської ради для документування пошкоджень.

Станом на 08:30 20 березня внаслідок атаки постраждало 10 осіб, серед них – четверо дітей. Цієї ночі ворог атакував Україну 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.